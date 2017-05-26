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В итальянском городе Таормина появилось мороженое, посвященное Трампу

Общество
26 мая, 16:25 UTC+3 РИМ РИМ 26, мая. /ТАСС

Десерт в одном из кафе называется "Бокал Трампа". Он состоит из белых, красных и синих шариков и украшен карамелизированными сахарными волокнами, напоминающими "фирменную" прическу президента

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РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Мороженое, посвященное президенту США Дональду Трампу, появилось в меню джелатерии (в переводе с итальянского - кафе-мороженое) в сицилийском городе Таормина, где 26 мая начал работу 43-й саммит Группы семи. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

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Столь масштабное политическое событие - большая редкость для жителей этого тихого туристического местечка. Хозяина небольшого кафе под названием Fanaberia особенно воодушевила перспектива приезда президента США. Именно в его честь он назвал новинку в своем меню - "Бокал Трампа".

"Я хотел выразить уважение 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу", - заявил хозяин заведения в ответ на вопрос журналиста ANSA о том, как родилась идея создать столь необычный десерт.

По его словам, мороженое, подающееся в стеклянном бокале с высокими стенками, с одной стороны, представляет Америку в целом, так как состоит из белых, красных и синих шариков - это цвета национального флага США. С другой - символизирует лично Трампа, поскольку сверху десерт украшают карамелизированные желтоватые сахарные волокна, напоминающие "фирменную" прическу президента.

Как замечает, в свою очередь, британское издание Daily Telegraph, работницы Fanaberia в честь приезда высокого гостя даже украсили ногти миниатюрными звездами и полосками - основными элементами американского флага.

Решение проводить саммит "семерки" на Сицилии принял еще предыдущий премьер-министр Маттео Ренци. Тогда он пояснил, что подобный выбор продиктован намерением изменить привычное и распространенное мнение о том, что южный остров - это отсталый регион Италии, где процветает мафия. Таормина, правда, всегда считалась жемчужиной Сицилии, ее лучшей частью. Это - известный и привлекательный курорт, который часто называют "сицилийским Капри".

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Персоны
Трамп, Дональд
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