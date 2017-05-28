Ростуризм призвал россиян при выборе экскурсий в Турции обращаться к проверенным компаниям

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ростуризм в связи с автобусной аварией с туристами в Турции, в которой возможно пострадали россияне, призвал граждан РФ при выборе экскурсий обращаться только к поверенным компаниям. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся на территории Турции, быть внимательными при выборе экскурсионных услуг и доверять только проверенным компаниям", - говорится в сообщении.

В Ростуризме отметили, что ситуационно-кризисный центр МИД России официальными данными о наличии среди пострадавших российских граждан не располагает, в настоящий момент ведется проверка информации. "Ростуризм находится на постоянной связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным агентства Dogan, микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в провинции Анталья на юге Турции недалеко от Аланьи, три человека получили ранения. По его информации, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Все раненые доставлены в больницу.

Генеральное консульство РФ в Анталье занимается выяснением ситуации с аварией микроавтобуса, в котором следовали российские туристы, сообщил ТАСС генконсул Олег Рогоза.