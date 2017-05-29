Движение поездов на Рижском направлении МЖД приостановлено из-за непогоды

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение поездов на Рижском направлении Московский железной дороги (МЖД) приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В связи с погодными условиями приостановлено движение электропоездов на Рижском направлении МЖД", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, из-за падения дерева на пути в районе станции Мамонтовская поезда не ходят на Ярославском направлении из Пушкино в сторону Москвы. "Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения последствий непогоды", - добавили в компании.

Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - уточнили в ведомстве.