Движение поездов на Рижском направлении МЖД приостановлено из-за непогоды

Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часаПолитика 29 мая, 18:12
Валерий Гергиев стал самым богатым деятелем культуры России в 2016 годуКультура 29 мая, 18:10
Александрова вышла во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 18:07
Пункт базирования дивизиона пограничных катеров открылся в АрхангельскеНовости партнеров 29 мая, 17:58
Борцы "Самбо-70" проведут показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океанеСпорт 29 мая, 17:56
Первый коррекционный центр для детей с аутизмом открыли в АрхангельскеНовости партнеров 29 мая, 17:56
Пермский производитель запчастей для двигателей и опор для мостов увеличил мощностиБанк историй успеха 29 мая, 17:55
Эмир Кустурица снимет свой новый фильм в КитаеКультура 29 мая, 17:50
CAS оставил в силе временное отстранение от соревнований шестерых российских лыжниковСпорт 29 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение поездов на Рижском направлении Московский железной дороги (МЖД) приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"В связи с погодными условиями приостановлено движение электропоездов на Рижском направлении МЖД", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, из-за падения дерева на пути в районе станции Мамонтовская поезда не ходят на Ярославском направлении из Пушкино в сторону Москвы. "Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения последствий непогоды", - добавили в компании.
Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - уточнили в ведомстве.