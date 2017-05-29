МЧС направляло трем операторам сотовой связи экстренное предупреждение о ветре в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве направляло трем операторам сотовой связи экстренное предупреждение о сильном ветре в столице для рассылки путем СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Сообщение с текстом предупреждения для СМС-информирования было направлено трем операторам сотовой связи: "Мегафон", "Билайн" и МТС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от Гидрометцентра предупреждение поступило в 12:30 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве, в 12:35 мск столичный главк МЧС довел его до органов исполнительной власти и организаций города. С 13:30 было организовано информирование населения, в том числе при помощи терминальных комплексов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, информационные табло Центра организации дорожного движения и через СМИ.

Экстренное предупреждение от Главного управления МЧС по Москве поступило в ТАСС в 13:09 мск.