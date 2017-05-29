Симоньян назвала обвинения Макрона в адрес RT и агентства Sputnik бездоказательными

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает бездоказательными обвинения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона в адрес RT и информационного агентства Sputnik. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 1".

"С некоторыми из них (сторонников Макрона - прим. ТАСС) мы будем судиться, и наши адвокаты уже этим занимаются по той простой причине, что ни одного ложного сообщения на Russia Today не было ни разу. Никаких доказательств не существует", - сказала она.

Симоньян заявила, что RT, в отличие от ведущих французских СМИ, пытался сохранять взвешенность в освещении выборов. "Мы при этом не были против Макрона, мы были не за Макрона. За это нас заклеймили "пропагандой", потому что мы не были за него", - подчеркнула она.

Главред RT также отметила, что в соответствии с логикой Макрона все западные СМИ необходимо высылать из России, поскольку они "абсолютно всегда против Путина и всегда агитируют за российскую оппозицию, тем самым, безусловно, пытаясь вмешиваться в наши выборы".

В день первого тура президентских выборов во Франции портал телеканала RT сообщил об отказе ему, а также агентству Sputnik и видеоагентству Ruptly в аккредитации предвыборным штабом Макрона. Как отмечается на сайте RT, ранее представитель Макрона Бенжамин Гриво обвинил Sputnik и RT в кампании по его дискредитации.

В ходе пресс-конференции по окончании переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его предвыборному штабу в связи с тем, что распространяли ложь как о нем лично, так и о проводимой им кампании.