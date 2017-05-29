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Владимир Путин подарил Свято-Троицкому собору Парижа икону Пресвятой Троицы

Общество
29 мая, 22:30 UTC+3 ПАРИЖ Арина Лебедева, Дмитрий Горохов

Возглавляющий епархию Русской православной церкви в Западной Европе епископ Корсунский Нестор подарил президенту РФ написанный русским эмигрантом во Франции образ Пресвятой Троицы

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ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Президент России Владимир Путин передал в дар Свято-Троицкому собору Парижа икону Пресвятой Троицы. Об этом ТАСС сообщил епископ Корсунский Нестор, возглавляющий епархию Русской православной церкви в Западной Европе.

"Очень рады принимать президента России в этом храме, который является сердцем Российского духовно-культурного центра в Париже", - сказал он. Епископ отметил, что собор, освященный в прошлом году патриархом Московским и всея Руси Кириллом, вызывает невероятный интерес не только представителей русской общины, но и парижан. "Это особое место, соединяющее наши культуры на глубоком духовном уровне", - подчеркнул он.

Епископ сообщил, что глава российского государства поставил свечу у храмовой иконы. В эти минуты под сводами православного собора прозвучал тропарь Пресвятой Троице в исполнении архиерейского хора. После этого президент передал в дар Корсунской епархии образ Святой Троицы, а епископ в свою очередь подарил Путину написанный русским эмигрантом во Франции образ Пресвятой Троицы.

Президент РФ посетил расположенный на набережной Бранли храм в рамках однодневного визита во французскую столицу.

Храм на набережной Бранли

Кафедральный Троицкий собор находится на территории нового Российского духовно-культурного центра на левом берегу Сены. Его архитектором стал известный французский зодчий Жан-Мишель Вильмот. Для строительства храма использовался знаменитый бургундский известняк, из которого возведены Лувр, Нотр-Дам-де-Пари, аббатство Фонтене.

Торжественное освящение собора состоялось 4 декабря 2016 года. Символично, что одной из сторон новый православный комплекс выходит на Франко-Российскую авеню (Avenue Franco-Russe), названную так в прошлом столетии.

По мнению епископа Корсунского Нестора, "весь комплекс зданий Российского духовно-культурного центра и, конечно же, его сердце, Свято-Троицкий собор, являются одним из ярких и удачных примеров соединения современной и традиционной церковной архитектуры". Храм ежедневно посещают до двух тысяч человек.

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