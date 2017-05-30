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Власти Подмосковья выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при урагане

Общество
30 мая, 10:55 UTC+3

Семьям пострадавших будет выплачено по 500 тыс. рублей

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Московской области выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при урагане, который в понедельник обрушился на регион. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства Подмосковья губернатор Андрей Воробьев.

"Подготовьте проект, семьям погибших по 1 миллиону рублей, семьям пострадавших по 500 тысяч рублей", - сказал Воробьев.

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