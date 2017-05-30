Электроснабжение в Подмосковье после урагана будет восстановлено к концу дня

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Московской области полностью восстановят электроснабжение в регионе, прерванное из-за урагана, к концу дня. Электричество уже появилось во всех социально значимых объектах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"В настоящее время электроснабжение восстановлено во всех социально важных учреждениях. На других объектах работы планируется завершить до конца дня", - цитирует пресс-служба Пестова.
Внимание энергетиков сосредоточено на востоке Подмосковья, куда пришелся основной удар стихии: в Ногинском, Щелковском и Орехово-Зуевском районах и в городском округе Коломна. Энергетики завершили за минувшую ночь подключение абонентов, включая бытовых потребителей, в южных районах Московской области.
"Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 325 бригад - почти 1200 человек - и более 380 единиц спецтехники", - добавил Пестов.
Как сообщил во вторник на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьев, жертвами урагана в Подмосковье стали пять человек, 34 госпитализированы.
Без электричества в области в понедельник осталось около 18,3 тыс. человек, от электроснабжения было отключено 14 муниципалитетов.