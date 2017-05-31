Собянин: Москва не будет привлекать иностранные стройкомпании для программы реновации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не видят смысла привлекать иностранные строительные компании для возведения домов в рамках программы реновации, которая скоро может быть запущена в столице и предполагает масштабный снос хрущевок и возведение на их месте современных домов. Об этом в интервью ТАСС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет, иностранцев мы звать не собираемся, в этом нет никакого смысла. В московском регионе - Москве и Подмосковье - в год вводится порядка 20 млн кв. метров недвижимости. На пике программы реновации будет строиться около 3 млн в год. Такие объемы абсолютно по плечу тем мощностям, которые у нас есть", - ответил он на вопрос о целесообразности участия иностранных девелоперов и рисках со стороны российских девелоперов не справиться с объемом строительства в рамках реновации.

Однако он предупредил, что к российским строителям будут предъявляться высокие требования. Они должны будут обладать опытом возведения нового типа жилья.

"Мы в городе запретили строить панельное жилье старых серий. И для этой программы будут использоваться либо монолитные дома, либо панели последних современных конструкций, трехслойные, энергоэффективные. Дома будут с хорошим дизайном, с лифтами и приспособленные для маломобильных граждан", - подчеркнул градоначальник.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для запуска программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.