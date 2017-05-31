Собянин: квартплата в новых домах для переселенцев из пятиэтажек в Москве не вырастет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Плата за жилищно-коммунальные услуги для жителей пятиэтажек при переезде в новые дома в рамках программы реновации в Москве не вырастет. Такую оценку в интервью ТАСС представил мэр столицы Сергей Собянин.

"Квартплата может вырасти, если увеличится количество квадратных метров. С другой стороны, она может уменьшиться, поскольку в большинстве сегодняшних пятиэтажек нет нормальных приборов учета, поквартирного учета потребления воды и тепла. В новых домах это будет, там другая энергоэффективность. Поэтому, скорее всего, на круг никакого увеличения квартирной платы не произойдет", - считает градоначальник.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.