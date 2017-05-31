Минздрав дорабатывает новую антитабачную концепцию

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ сейчас дорабатывает новый вариант проекта концепции противодействия распространению табака, приоритетами которой станут меры, направленные на подростков, сообщил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню без табака.

Всемирный день отказа от табака отмечается ежегодно 31 мая.

"Конечно, Министерство здравоохранения РФ планирует наращивать эти меры, чтобы в дальнейшем распространенность табакокурения в РФ снижалась. В настоящее время разрабатывается новая концепция антитабачной политики", - сказал Костенников.

Одной из важнейших мер, предлагаемой Минздравом РФ, Костенников назвал увеличение цены сигаретной пачки. "Наиболее серьезными мерами в антитабачной политике будет являться повышение акцизов на табачную продукцию, поскольку, как показывает практика, именно ценовая доступность ее достаточно серьезно влияет на распространенность курения табака", - сказал он.

Отдельный блок посвящен снижению привлекательности образа курильщика и курения как процесса для молодежи и подростков. "Большой вклад, как показала практика в других странах, этому способствует введение универсальной пачки, или упаковки, для табачной продукции, которая не отличается яркими цветами, не привлекает своим видом потребителя", - пояснил Костенников.

Кроме того, Минздрав РФ планирует обязательно оставить в концепции меры, направленные на регулирование электронных испарителей на рынке РФ. Ранее в ведомстве также заявляли, что электронные сигареты планируется законодательно приравнять их к обычным. "Очень важным является противодействие появлению на рынках табачной продукции, которая раньше была нехарактерной, но сейчас развивается табачными компаниями специально для того, чтобы не утрачивать свои позиции", - уточнил замминистра.

Речь идет в первую очередь о средствах, заменяющих обычные сигареты, - различных испарителях. "Они являются нетабачными или бесстабачными, но содержат в себе вредные вещества, такие как никотин - в первую очередь. Во вторую очередь они не снижают привязанности к курению как к самому процессу", - объяснил Костенников.

Первоначальная версия концепции

Ранее ТАСС ознакомился с подготовленным Минздравом России проектом антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Он предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.

Минздрав в проекте антитабачной концепции предлагает установить адвалорную ставку акцизов (устанавливается в процентах к стоимости продукции) и специфическую ставку акцизов (устанавливается в деньгах на единицу измерения продукции) и повышать ставки акцизов на табачные изделия в четыре этапа.

На первом этапе, в 2017 году увеличить ставку акцизов на сигареты до уровня 2 тыс. рублей за 1 тыс. штук, добавив к этому 13% от расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,8 тыс. рублей за 1 тыс. штук. На втором этапе, к 2018 году повысить ставку до уровня 3 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 13,5% от расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. рублей за 1 тыс. штук. На третьем этапе, в 2020 году повысить ставку до 4,4 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 13,5% от расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 6 тыс. рублей за 1 тыс. штук. На четвертом этапе или c 2022 года планируется ежегодная индексация ставок акциза темпами, опережающими уровень инфляции.

Минздрав в своем документе отмечает, что повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран Европейского региона ВОЗ позволит дополнительно привлечь в бюджет до 900 млрд рублей по сравнению со сборами 2015 года и спасет от преждевременной смерти до 2 млн граждан.

Проект концепции также предлагает ввести с 2017 года налог на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина в размере 10% от цены данных товаров. При этом полученные деньги будут направлены в бюджеты субъектов РФ. В концепции также предусмотрено введение с 2018 года экологического налога на сигареты и введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу разработан по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой. Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.

Сейчас проект концепции предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов, защищенных от табачного дыма. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения. Сейчас документ находится в стадии обсуждения и доработки.