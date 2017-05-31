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В Кремле предлагают дождаться оценки профессионалов о метеопрогнозе шквала в Москве

Общество
31 мая, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Песков назвал неуместными "любые любительские, эмоциональные рассуждения на этот счет"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В Кремле предлагают дождаться профессиональной оценки того, насколько точно можно было прогнозировать накрывший в понедельник Москву шквал. Только после того можно будет говорить о чьей-то ответственности.

"Нужны профессиональные заключения на этот счет (возможности прогноза шквала), есть определенная предсказуемость, прогнозируемость опасность природных явлений, но до какой степени - мы с вами не можем судить", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, "любые любительские, эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны".

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"Поэтому давайте дождемся, если таковые будут, каких-то профессиональных заключений насчет предсказуемости таких явлений", - ответил представитель Кремля на вопрос об ответственности властей за масштабы ущерба от шквала.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты парламента разобраться, почему синоптики не спрогнозировали шквал, который обрушился на Москву.

В свою очередь директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Гидрометцентр и Росгидромет готовы взаимодействовать со всеми структурами, которые будут проверять прогнозы метеослужбы.

Шквал

29 мая от удара стихии пострадали Москва и Подмосковье, Владимирская, Тульская, Тверская, Рязанская и Калужская области. Шквальный ветер скоростью до 30 м/с оставил без электричества более 300 населенных пунктов, 16,5 тыс. жилых домов и 1,375 тыс. дачных строений, повалил более 20,5 тыс. деревьев, повредил кровли свыше 320 многоэтажных и частных жилых домов, административных зданий и одного роддома. Повреждения получили более 2,4 тыс. автомобилей и один пассажирский автобус, было задержано движение более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования, отменены 4 аэроэкспресса до аэропорта Внуково.

В наибольшей степени от шквала пострадала Москва, где были повалены более 17 тыс. деревьев, повреждены кровли более 282 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 2 тыс. автомобилей. По данным Следственного комитета РФ, от удара стихии в Москве и Подмосковье погибли 15 человек.

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