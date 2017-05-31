Матвиенко поручила разобраться, почему Гидрометцентр не спрогнозировал шквал в Москве

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился 29 мая на Москву и повлек человеческие жертвы.
Об этом спикер заявила после выступления первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который отметил, что после удара стихии в Москве много "претензий высказывается". "Спор между МЧС и Росгидрометом, когда одни говорят, что сообщили и неправильно среагировали, а другие - что у них старое оборудование и не могли дать объективную оценку происходящему", - сказал Клинцевич.
"Я выражаю соболезнование семьям погибших в Москве, в Подмосковье. Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать", - сказала Матвиенко.
По ее словам, профильные комитеты должны разобраться, "чем занимается Гидрометцентр". "Давайте, коллеги, вместе поработайте. Мы не можем гарантировать, что это не может повториться в любое время", - сказала Матвиенко.
Спикер поручила сенаторам "провести расширенный комитет, встречи, информировать и внести предложения". "Нужно ли регулирование на законодательном уровне, на нормативном, или что-нибудь другое? Давайте так условимся, что до конца весенней сессии вы доложите палате предложения", - сказала председатель Совфеда.
Штормовое предупреждение по Москве 29 мая выпустила в 12:25 мск структура Росгидромета - ФБГУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФБГУ "Центральное УГМС"). Грозы с сильными ливнями и порывистым ветром пришли во второй половине дня 29 мая с запада. Скорость ветра в столице, по данным метеорологических станций, достигала 18-24 м/с. В Московской области наибольшая сила ветра достигла 27 м/с и была зарегистрирована на метеостанции Черусти.
Сильный порывистый ветер с дождем стал причиной падения многочисленных деревьев, срывал кровли крыш, поднимал в воздух рекламные щиты. В результате жертвами стали 15 человек: 10 погибли в Москве и пять - в области.
Синоптиками ФГБУ "Центральное УГМС" еще 28 мая, за сутки до происшествия, в прогнозе погоды говорилось об усилении ветра 29 мая до 17-22 м/с. А за три часа до шторма было выпущено предупреждение о сильном дожде с грозой, местами с градом, и ветре до 17-22 м/с.
В связи с этим столичный главк МЧС предупредил, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, повреждение разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных громоотводом.
ФГБУ "Гидрометцентр России" является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.