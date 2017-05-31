Источник: соглашение по климату будет действовать, даже если США выйдут из него

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Парижское соглашение по климатическим изменениям продолжит действовать, даже если США решат выйти из него. Об этом заявил журналистам в Брюсселе дипломатический источник в ЕС.

"Насколько я знаю, соглашение продолжит действовать и иметь обязывающую силу, даже если США выйдут из него", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, будут ли ЕС и Китай выполнять соглашение в случае, если Вашингтон решит отказаться от него, дипломат ответил: "Просто скажу да".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что президент принял решение о выходе из соглашения. Затем сам Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о том, что в ближайшие дни озвучит свое окончательное решение по поводу участия США в соглашении.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.