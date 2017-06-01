Жители пятиэтажек теперь могут проголосовать в специальных автобусах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Жители домов, которые могут быть включены в программу реновации жилья в Москве, теперь могут проголосовать в специальных выездных офисах многофункциональных центров (МФЦ). Об этом журналистам сообщил член Общественной палаты (ОП) столицы Александр Козлов на брифинге Общественного штаба по реновации.

"По многочисленным обращениям жителей Москвы и ветеранов общественный штаб инициировал работу выездных офисов МФЦ", - сказал Козлов. Он также добавил, что мобильные офисы представляют собой специальные брендированные автобусы, в которых работают аккредитованные сотрудники МФЦ. "Часть автобусов выделяется Мосгортрансом", - отметил он, не уточнив, откуда взяты другие автобусы.

Член ОП подчеркнул, что члены штаба уже проверили ход голосования в выездных офисах МФЦ. "Чем больше людей проголосуют за проект программы, тем более объективная информация будет о вхождении в программу реновации", - сказал Козлов.

О голосовании

Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья началось в "Активном гражданине" 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ с 15 мая в 08:00 мск. Решать, включать дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Ранее мэрия передала свои права по голосованию, а также участию в собраниях собственников жилья, нанимателям неприватизированных квартир.

Они могут высказать мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" (МФЦ) или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным.

Проголосовать в "Активном гражданине" (на сайте проекта или в бесплатном мобильном приложении) будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Участникам предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования москвичи вводят свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры и свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных занимает четыре дня.

По окончании голосования его результаты публикуются в Интернете. У каждого участника свой электронный код, с помощью которого можно проверить, правильно ли был учтен его голос.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 9 июня.