Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чайка высоко оценил профессионализм американских коллег в деле Prevezon Holdings

Общество
4 июня, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Власти США и Prevezon Holdings 12 мая заключили мировое соглашение, по которому компания выплачивает $5,9 млн, а прокуратура отказывается от претензий в отношении ответчиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка высоко оценил профессионализм коллег из США в деле компании Prevezon Holdings, которое закончилось досудебным соглашением. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

"Нашли, на мой взгляд, жертву, чтобы доказать через суд, что существовал механизм, который вскрыл (юрист фонда Hermitage Capital Сергей) Магнитский, вывода денег из Российской Федерации", - сказал он. "Надо отдать должное нашим американским коллегам за их мужество, за их высокий профессионализм. Они поняли, что, действительно, нет доказательств виновности Prevezon - это показали все допросы в нью-йоркском суде", - добавил Чайка.

Смотрите также

Адвокат: дело Prevezon Holdings не имеет отношения к "акту Магнитского"

Владелец Prevezon Holdings подаст иск к Уильяму Браудеру и "Новой газете"

В США достигнуто соглашение по первому судебному иску на основании акта Магнитского

"Я считаю, это серьезный шаг. Это решение показывает, что, действительно, закон Магнитского (так называемый акт Магнитского, был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года, предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц - прим. ТАСС) принимался абсолютно без проведения какой-либо проверки, - отметил он. - Закон Магнитского, на мой взгляд, сегодня - колосс на глиняных ногах".

Чайка заявил, что финансист Уильям Браудер, показания которого легли в основу иска против Prevezon Holdings, пытается инициировать возбуждение уголовных дел на Западе против семьи генпрокурора и против него лично, пытаясь доказать коррумпированность правоохранительных органов России. "Даже те проверки, которые были в отношении старшего сына по Швейцарии, Греции, о многом говорят. Это беспрецедентный случай, когда прокуратура, МИД Швейцарии говорят, что там все чисто, вопросов никаких нет. В Греции говорят, что все великолепно", - рассказал Чайка.

По его словам, США дважды обращались по делу Prevezon Holdings в Генпрокуратуру РФ, которая в свою очередь также сотрудничала с США по делу Браудера в России.

Суть дела

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура Нью-Йорка заподозрила группу компаний в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. Речь шла о якобы имевшем место мошенничестве на $230 млн.

В прокуратуре тогда отметили, что иск к компании был подан на основании закона Магнитского, а дело стало первым в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения в Конгрессе США и в офисе окружного прокурора являлся Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии. По данным адвокатов, исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете. Prevezon Holdings с 2014 года добивалась вызова Браудера на допрос для дачи показаний о своей деятельности в России.

12 мая власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, по которому компания выплачивает американским властям $5,9 млн, а прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
5
Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Следователи завершили осмотр места массового убийства под Тверью
3
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
4
МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине
5
Хейли: США не смягчат санкции против РФ до выполнения минских соглашений
6
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
7
СК проверяет данные СМИ о ранении школьницы на квесте в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама