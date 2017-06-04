Чайка высоко оценил профессионализм американских коллег в деле Prevezon Holdings

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка высоко оценил профессионализм коллег из США в деле компании Prevezon Holdings, которое закончилось досудебным соглашением. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

"Нашли, на мой взгляд, жертву, чтобы доказать через суд, что существовал механизм, который вскрыл (юрист фонда Hermitage Capital Сергей) Магнитский, вывода денег из Российской Федерации", - сказал он. "Надо отдать должное нашим американским коллегам за их мужество, за их высокий профессионализм. Они поняли, что, действительно, нет доказательств виновности Prevezon - это показали все допросы в нью-йоркском суде", - добавил Чайка.

"Я считаю, это серьезный шаг. Это решение показывает, что, действительно, закон Магнитского (так называемый акт Магнитского, был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года, предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц - прим. ТАСС) принимался абсолютно без проведения какой-либо проверки, - отметил он. - Закон Магнитского, на мой взгляд, сегодня - колосс на глиняных ногах".

Чайка заявил, что финансист Уильям Браудер, показания которого легли в основу иска против Prevezon Holdings, пытается инициировать возбуждение уголовных дел на Западе против семьи генпрокурора и против него лично, пытаясь доказать коррумпированность правоохранительных органов России. "Даже те проверки, которые были в отношении старшего сына по Швейцарии, Греции, о многом говорят. Это беспрецедентный случай, когда прокуратура, МИД Швейцарии говорят, что там все чисто, вопросов никаких нет. В Греции говорят, что все великолепно", - рассказал Чайка.

По его словам, США дважды обращались по делу Prevezon Holdings в Генпрокуратуру РФ, которая в свою очередь также сотрудничала с США по делу Браудера в России.

Суть дела

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура Нью-Йорка заподозрила группу компаний в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. Речь шла о якобы имевшем место мошенничестве на $230 млн.

В прокуратуре тогда отметили, что иск к компании был подан на основании закона Магнитского, а дело стало первым в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения в Конгрессе США и в офисе окружного прокурора являлся Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии. По данным адвокатов, исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете. Prevezon Holdings с 2014 года добивалась вызова Браудера на допрос для дачи показаний о своей деятельности в России.

12 мая власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, по которому компания выплачивает американским властям $5,9 млн, а прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков.