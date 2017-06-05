Прокуратура обжаловала прекращение иска к Заксобранию Петербурга из-за Исаакия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение Октябрьского районного суда Петербурга, который 26 мая прекратил производство по административному иску к Законодательному собранию города из-за референдума по Исаакиевскому собору.

Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

"Прокуратура Адмиралтейского района обжаловала определение суда о прекращении производства по административному исковому заявлению к Законодательному собранию Санкт-Петербурга о признании незаконным бездействия органа государственной власти по вопросу проведения референдума в отношении Исаакиевского собора", - отметили в суде. В апелляционном представлении надзорное ведомство просит отменить определение и направить дело на новое рассмотрение.

26 мая судья Елена Николаева прекратила производство по иску, в котором оспаривалось бездействие местного парламента при рассмотрении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора. Согласно позиции суда, заявленное стороной исковое требование предполагает вмешательство суда в законотворческую деятельность представительного органа, поэтому вопрос не может быть разрешен в порядке административного судопроизводства. Стороны на заседании высказались против прекращения производства по иску.

По мнению истцов, депутаты должны были принципиально высказаться о возможности проведения плебисцита еще в апреле. На заседаниях Заксобрания 17 и 24 мая депутаты большинством голосов снимали вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ с повестки дня. Как пояснил тогда журналистам спикер Вячеслав Макаров, по регламенту законодательного органа депутаты имеют право не рассматривать этот вопрос по существу, если большинство высказывается против. Кроме того, по регламенту после двух отказов вопрос о плебисците может быть включен в повестку не ранее чем через месяц.

Сам иск был подан после того, как в апреле и в начале мая депутаты отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора в пользование РПЦ.