Смольный: Вовненко может возглавить Исаакий, однако идет поиск и других кандидатов

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Смольный: Вовненко может возглавить Исаакий, однако идет поиск и других кандидатовОбщество 2 июня, 17:48
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Писательница Ирада Вовненко назначена исполняющей обязанности директора музея "Исаакиевский собор" на время поиска постоянного главы музея. При этом в Смольном не исключают, что она может оказаться среди кандидатов на эту должность, пояснили в пятницу ТАСС в администрации Петербурга.
"Вовненко назначена исполняющим обязанности директора музея на период подбора кандидатур на должность директора, который обозначен соответствующими документами. Среди кандидатур может быть и сама Вовненко", - сказал представитель аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова.
Ранее в пятницу власти Петербурга опровергли информацию о том, что губернатор Георгий Полтавченко дал поручение найти замену Вовненко на посту руководителя музея. Пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов назвал соответствующие публикации в прессе недостоверными и отметил, что за подбор кадров отвечает комитет по культуре.
Вовненко в среду представили коллективу музея в качестве исполняющей обязанности директора. К моменту назначения она проработала в музейном комплексе Исаакия восемь лет и с 2016 года занимала должность заместителя директора по связям с общественностью и культурным проектам.
Прежний директор Исаакия Николай Буров возглавлял музей с 2008 года. В апреле 2017 года он сообщил, что подписал заявление об уходе с поста по собственному желанию с 1 июня - за пять дней до истечения его нынешнего контракта. Позже Буров рассказал ТАСС, что намерен заняться здоровьем, после чего определится со своей дальнейшей деятельностью.
Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).
Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.