Смольный: Вовненко может возглавить Исаакий, однако идет поиск и других кандидатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Писательница Ирада Вовненко назначена исполняющей обязанности директора музея "Исаакиевский собор" на время поиска постоянного главы музея. При этом в Смольном не исключают, что она может оказаться среди кандидатов на эту должность, пояснили в пятницу ТАСС в администрации Петербурга.

"Вовненко назначена исполняющим обязанности директора музея на период подбора кандидатур на должность директора, который обозначен соответствующими документами. Среди кандидатур может быть и сама Вовненко", - сказал представитель аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова.

Ранее в пятницу власти Петербурга опровергли информацию о том, что губернатор Георгий Полтавченко дал поручение найти замену Вовненко на посту руководителя музея. Пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов назвал соответствующие публикации в прессе недостоверными и отметил, что за подбор кадров отвечает комитет по культуре.

Вовненко в среду представили коллективу музея в качестве исполняющей обязанности директора. К моменту назначения она проработала в музейном комплексе Исаакия восемь лет и с 2016 года занимала должность заместителя директора по связям с общественностью и культурным проектам.

Прежний директор Исаакия Николай Буров возглавлял музей с 2008 года. В апреле 2017 года он сообщил, что подписал заявление об уходе с поста по собственному желанию с 1 июня - за пять дней до истечения его нынешнего контракта. Позже Буров рассказал ТАСС, что намерен заняться здоровьем, после чего определится со своей дальнейшей деятельностью.

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.