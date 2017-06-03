Конституционный суд зарегистрировал жалобу противников передачи Исаакия РПЦ

Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТОПолитика 3 июня, 17:52
Рекорды ПМЭФ-2017: более 14 тысяч участников и соглашения почти на 2 трлн рублейЭкономика и бизнес 3 июня, 17:39
Глава ВАК: защита диссертаций на иностранном языке повысит авторитет вузовНаука 3 июня, 17:06
Telegraph: Джонсон сохранит за собой пост главы МИД Великобритании после всеобщих выборовМеждународная панорама 3 июня, 16:49
Жуков открыл гольф-клуб "Петергоф" в рамках ПМЭФСпорт 3 июня, 16:44
Конституционный суд зарегистрировал жалобу противников передачи Исаакия РПЦОбщество 3 июня, 16:34
Хуснуллин: программа реновации позволит удвоить число мест парковки в МосквеОбщество 3 июня, 16:33
"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцамиСпорт 3 июня, 16:28
Путин посетил новый концертный зал в поселке РепиноКультура 3 июня, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Обращение противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, оспаривающих положения 327 ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", находится на изучении судей КС, следует из материалов на сайте суда.
Решение о принятии жалобы к рассмотрению или отказе в настоящее время не принято.
"Мы оспариваем положения 327 закона, как нарушающие права граждан на доступ к культурным ценностям и ставящие религиозные организации в привилегированное положение", - сообщил в субботу ТАСС один из заявителей, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. - Обращение было подано около месяца назад, мы надеемся, что оно будет принято Конституционным судом к рассмотрению".
Ранее суды Петербурга прекратили производство по двум административным искам тех же истцов, в которых оспаривалось решение властей города передаче Исаакиевского собора.
Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Второго июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что передача собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, но в Смольный оно по настоящее время не поступило.
Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.