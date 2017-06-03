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Конституционный суд зарегистрировал жалобу противников передачи Исаакия РПЦ

Общество
3 июня, 16:34 UTC+3

Суды Петербурга ранее уже прекратили производство по двум административным искам тех же истцов, в которых оспаривалось решение властей о передаче собора

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Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

© Владимир Смирнов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Обращение противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, оспаривающих положения 327 ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", находится на изучении судей КС, следует из материалов на сайте суда.

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Решение о принятии жалобы к рассмотрению или отказе в настоящее время не принято.

"Мы оспариваем положения 327 закона, как нарушающие права граждан на доступ к культурным ценностям и ставящие религиозные организации в привилегированное положение", - сообщил в субботу ТАСС один из заявителей, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. - Обращение было подано около месяца назад, мы надеемся, что оно будет принято Конституционным судом к рассмотрению".

Ранее суды Петербурга прекратили производство по двум административным искам тех же истцов, в которых оспаривалось решение властей города передаче Исаакиевского собора.

Споры вокруг Исаакия

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Второго июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что передача собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, но в Смольный оно по настоящее время не поступило.

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Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.

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