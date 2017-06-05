За чертой патрулирования: дачники настаивают на усилении безопасности их участков

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Садоводческие товарищества в регионах выпали из поля зрения правоохранительных органов и находятся за чертой маршрутов патрулирования патрульно-постовых служб.

Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты - председатели садовых товариществ, руководители региональных ассоциаций.

Они отмечают, что слабый контроль со стороны правоохранительных органов приводит к всплеску грабежей и разбоев на территории садоводческих товариществ. Эксперты предлагают внедрять камеры наружного видеонаблюдения, а также передать под контроль участковых эти территории для профилактики преступлений, а также во избежание повторения трагедии, произошедшей в Тверской области.

По предварительным данным, на территории садоводческого товарищества "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области ночью 4 июня житель Москвы застрелил девятерых человек, в том числе 90-летнюю женщину, после бытового конфликта. По факту массового убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Трагедия в Тверской области показала, что вопросу обеспечения безопасности дач, на которых постоянно проживают тысячи россиян, нужно уделять пристальное внимание, отметили эксперты.

Ситуация на российских дачах

По словам председателя Союза садоводов Архангельской области Сергея Глоба, случаи, подобные тверскому, происходят в разных регионах каждый год, но не в таком масштабе. "Во многом это связано с тем социальным расслоением, которое возникло в последние годы. Стало много людей социально неблагополучных, их нужда выдавила из города", - полагает Глоба.

Он добавил, что за безопасность садовых некоммерческих товариществ (СНТ) отвечает председатель правления и правление, но в конечном итоге все замыкается на председателе. "Если небольшое СНТ с одним заездом, то его можно перекрыть, но в 90% товариществ сквозной проезд и перекрыть его сложно. Законопроект "О садоводстве, огородничестве и дачных хозяйствах", принятый в первом чтении в апреле в Госдуме, может решить ряд проблем - ждем его принятия", - уточнил Глоба.

По словам председателя СНТ "Калинка" Тверской области Галины Беляковой, участковые - редкие гости в садовых товариществах. "Мы, например, своего участкового даже не знаем. Он у нас ни разу не появлялся. Территория нашего дачного сообщества огорожена, есть сторож, организовать дополнительные меры, такие как видеонаблюдение, невозможно из-за дороговизны оборудования", - сказала Белякова.

По ее мнению, нужно, чтобы хотя бы два раза в год - весной и осенью - участковый проводил встречи с дачниками. Таким образом, считает Белякова, люди хотя бы будут знать человека, к которому можно будет обратиться в случае ЧП.

"Любое дачное общество находится на административном участке, обслуживаемом участковым уполномоченным полиции. Охрана дачных обществ, как правило, осуществляется сторожами, которые в случае совершения противоправных действий обращаются в полицию", - уточнили ГУ МВД по Новосибирской области, отвечая на вопрос ТАСС об организации мер безопасности на территории садовых товариществ.

Казаки

Некоторые садовые общества привлекают к охране казаков.

"Они (казаки) к нам приезжали и предлагали свои услуги, но они очень дорогие, у нас общество небогатое, люди не потянут их оплачивать, плюс им надо еще жилье организовать - у нас такой возможности нет. А сторожам платят по 7 тысяч в месяц каждому, их у нас два. С октября по апрель они регулярно объезжают 300 участков на площади 41 га, а летом охраны нет", - пояснила председатель садоводческого общества "Кирпичник", расположенного в Мошковском районе Новосибирской области Зоя Шляхтинцева.

Муниципальный контроль

В некоторых регионах в организации безопасности на территории садовых сообществ пытаются участвовать представители муниципальной власти. В частности, такая работа проводится на территории Кургана.

"Мы находимся в контакте с председателями садоводческих дачных некоммерческих товариществ. Ранее, лет 5-7 назад, мы их собирали один-два раза в год для решения вопросов обеспечения противопожарного режима, обеспечения противопаводковых мероприятий. В последние годы они объединились под председательством одного из руководителей для решения общих вопросов, появилась некая ассоциация", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС глава Кургана Сергей Руденко.

Он добавил, что в городе участились обходы садовых участков, так как на их территории селятся люди. "Мы составляем списки проживающих, выявляем неблагополучные семьи, смотрим, как воспитываются дети, выявляем мало мобильных людей, которые в случае паводковой ситуации не смогут сами выехать с территории садоводческих товариществ. Конечно, никто не думает, что события могут так же развиваться, как в Тверской области, поэтому нужно уделить больше внимания профилактике конфликтов внутри садовых обществ", - подчеркнул глава города.

Для решения этой проблемы нужно задействовать камеры видеонаблюдения, считает председатель саратовской ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции "Волжский сад" Владлен Полиничкин. "Могу привести пример садоводческих товариществ, где на протяжении нескольких лет не было ни одной кражи. Там владельцы участков поступили следующим образом: установили на каждом проезде видеокамеры. И сторож в специальном домике в онлайн-режиме следит за ситуацией", - сказал Полиничкин.

По его словам, в дачный сезон он рекомендует проводить вечерние дежурства по примеру народных дружин. "В данный момент нет ни одного закона, ни одного акта, регламентирующего существование садоводческих товариществ. Конечно, все эти меры требуют вложений, но получается так, что только сами жители могут обеспечить свою безопасность", - добавил собеседник агентства. По словам председателя СНТ "Донподход" (Ростовская область) Александра Белозерова, есть садовые сообщества, которые нанимают частное охранное предприятие.

"Дружинников никаких нет, ну, кто сейчас будет заниматься этим в свободное время, бесплатно, без денег и обеспечивать? Если замечаем, что появились незнакомые лица, и выясняем, откуда и зачем пришел, стараемся быть бдительными. Мы находимся в черте города, в случае чего вызываем полицию", - подчеркнул Белозеров.

В Союзе садоводческих товариществ Прикубанского округа (Краснодарский край), который объединяет 169 коллективных хозяйств краевого центра Кубани, также нет централизованной охраны. "Каждое общество самостоятельно решает вопросы охраны, кто-то нанимает сторожа, в крупных товариществах обычно заключают договора с частными охранными структурами. Полиция нас постоянно контролирует, по нашей просьбе проводят ночные рейды", - отметили в союзе.