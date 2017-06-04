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Следователи завершили осмотр места массового убийства под Тверью

Происшествия
4 июня, 19:15 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 4, июня. /ТАСС

В правоохранительных органах сообщили, что место взято под охрану сотрудниками Росгвардии

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ТВЕРЬ, 4 июня. /ТАСС/. Следственно-оперативная группа завершила осмотр места массового убийства на территории садоводческого товарищества в поселке Редкино в Тверской области. Место происшествия взято под охрану Росгвардией, оцепление территории не снято, передает корреспондент ТАСС.

"Следственно-оперативная группа работу по осмотру места происшествия завершила, место взято под охрану сотрудниками Росгвардии", - подтвердил руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин.

Как ранее передавал ТАСС, трагедия произошла минувшей ночью на территории садоводческого товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Были убиты девять человек, подозреваемый в убийстве задержан.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины". Причиной убийства, по данным следствия, стал бытовой конфликт.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело передано следователям центрального аппарата СК, в расследовании задействована новейшая криминалистическая техника, опрошены соседи и другие свидетели.

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