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В Думе пройдут слушания по реновации с участием не менее 300 жителей хрущевок

Общество
6 июня, 0:12 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Слушания будет вести председатель нижней палаты Вячеслав Володин

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Широкие парламентские слушания, в центре внимания которых будут поправки ко второму чтению к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы, пройдут в Госдуме. Их участниками станут не менее 450 человек, 300 из которых - москвичи, дома которых попадают в программу по сносу хрущевок.

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Слушания будет вести председатель нижней палаты Вячеслав Володин, они пройдут в зале пленарных заседаний, будет также организована трансляция в Малый зал Думы. Заявленная тема - "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда".

Кроме москвичей, которых коснется реновация, на слушания приедут зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин. Однако в центре внимания, как отмечал в беседе с ТАСС глава думского Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, будут жители столицы.

"Каждая фракция приглашает своих избирателей из Москвы, которые станут главными героями слушаний, потому что закон делаем именно для того, чтобы удовлетворить и защитить все конституционные права москвичей", - подчеркивал депутат.

Он обращал внимание, что на слушаниях будет возможно добавление поправок ко второму чтению законопроекта "с голоса". "Если на слушаниях прозвучат поправки, которые действительно будут только на пользу жителям Москвы, они будут внесены в зале "с голоса", - указывал парламентарий.

Второе чтение законопроекта о реновации запланировано в Госдуме на 9 июня. Ранее Москвичев заявлял, что профильный думский комитет рассчитывает на принятие закона в целом до конца текущей сессии.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда (примерно к июлю 2017 года) будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м жилья.

Всего для сноса изначально было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) жителей включения дома в программу. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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