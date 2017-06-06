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Жители включенных в проект реновации домов освобождаются от взносов на капремонт

Общество
6 июня, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Жильцы освобождаются от уплаты взносов со дня утверждения программы реновации

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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Жители, чьи дома попадают под реновацию в Москве, со дня включения их в программу освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Об этом говорится в редакции текста законопроекта о реновации столичного жилого фонда, предлагаемой к рассмотрению во втором чтении.

"Со дня утверждения программы реновации собственники помещений освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", - говорится в тексте законопроекта.

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При этом "ранее внесенные указанными собственниками взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме используются на цели реализации данной программы (реновации)".

В редакции законопроекта ко второму чтению оговаривается, что "в случае если собственники помещений в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выбрали формирование его на специальном счете, владелец специального счета передает права на него городу Москве".

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