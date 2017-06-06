Ипотека будет переходить со старой квартиры на новую в рамках программы реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ипотека, оформленная на жилье, попавшее под реновацию в Москве, переходит на новое помещение, предоставляемое в рамках программы. Об этом говорится в редакции законопроекта о реновации столичного жилого фонда, предлагаемой к рассмотрению во втором чтении.

"Государственная регистрация прекращения ипотеки в отношении жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, осуществляется без соответствующего заявления одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности на равнозначное жилое помещение или равноценное жилое помещение", - говорится в поправках.

В редакции законопроекта ко второму чтению подробно описана процедура перехода прав ипотеки.

В частности, "оценка жилого помещения, предоставленного собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации жилищного фонда в городе Москве, и являющегося предметом ипотеки, определяется по соглашению залогодателя с залогодержателем об оценке предоставленного жилого помещения, а при его отсутствии - на основании подтвержденной заключением оценщика денежной оценки такого помещения либо на основании его кадастровой стоимости", прописано в поправках.