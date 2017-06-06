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Дома рядом с кварталами реновации в Москве пройдут капремонт в первую очередь

Общество
6 июня, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По словам заммэра Хуснуллина, москвичам "не придется терпеть постоянные неудобства сначала из-за стройки рядом, а затем из-за капитального ремонта"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дома в Москве, расположенные рядом с кварталами реновации и нуждающиеся в капитальном ремонте, будут приводиться в порядок параллельно с возведением новых зданий по соседству. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Эти работы будут выполняться во время строительства нового квартала по соседству. Людям, таким образом, не придется терпеть постоянные неудобства сначала из-за стройки рядом, а затем из-за капитального ремонта", - приводятся там слова заместителя мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина. Заммэра отметил, что синхронизация работ позволит сразу благоустроить целые районы.

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В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

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