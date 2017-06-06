Дома рядом с кварталами реновации в Москве пройдут капремонт в первую очередь

Туристические маршруты на время проведения ЧМ-2018 не будут ограниченыСпорт 6 июня, 12:44
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерамиМеждународная панорама 6 июня, 12:37
Кабмин выделил Красноярскому краю 68 млн рублей на помощь пострадавшим от лесных пожаровСибирь 6 июня, 12:30
МВД: порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятияСпорт 6 июня, 12:26
DM: исполнитель теракта в Лондоне отвечал за безопасность пассажиров в метроМеждународная панорама 6 июня, 12:25
МВД во время Кубка конфедераций уделит особое внимание защите транспортных узловСпорт 6 июня, 12:23
Информационно-деловому медиапроекту ТАСС DV.land исполнился годНовости агентства 6 июня, 12:17
Угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 нетСпорт 6 июня, 12:15
Спецпроект "Яндекса" расскажет о Пушкине то, что не проходят в школеКультура 6 июня, 12:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дома в Москве, расположенные рядом с кварталами реновации и нуждающиеся в капитальном ремонте, будут приводиться в порядок параллельно с возведением новых зданий по соседству. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Эти работы будут выполняться во время строительства нового квартала по соседству. Людям, таким образом, не придется терпеть постоянные неудобства сначала из-за стройки рядом, а затем из-за капитального ремонта", - приводятся там слова заместителя мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина. Заммэра отметил, что синхронизация работ позволит сразу благоустроить целые районы.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.
В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.