Обновлением жилья в Москве займется фонд реновации жилой застройки

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Реализацией программы обновления столичного жилого фонда займется Московский фонд реновации жилой застройки. В сферу его деятельности войдет оказание содействия сносу домов, привлечение денежных средств для строительства нового жилья, а также обеспечение прав собственников жилых помещений. Об этом говорится в редакции текста, предлагаемой к рассмотрению во втором чтении.
"Целями деятельности фонда являются предотвращение формирования аварийного жилищного фонда в городе Москве, содействие устойчивому развитию жилых территорий, созданию благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств, благоустройству территории, комплексному обновлению среды проживания граждан путем участия фонда в реализации программы реновации, решений о реновации", - говорится в документе.
Согласно проекту, фонд "является унитарной некоммерческой организацией (НКО)", которая сможет оказывать содействие при осуществлении сноса многоквартирных домов, заниматься обеспечением жилищных прав собственников жилых помещений при реализации программы и даже содействовать созданию производства строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства.
Кроме того, фонд будет иметь возможность участвовать в осуществлении инвестиционной деятельности. В частности, "нормативно-правовым актом города Москвы он может быть наделен правом выступать в качестве застройщика и привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договоров участия в долевом строительстве". Из документа также следует, что финансовое обеспечение деятельности фонда осуществляется за счет его собственных средств, средств бюджета города Москвы. Одновременно с этим отмечается, что фонд обязан ежегодно размещать отчет о своей деятельности на официальном сайте в интернете.