Плотность застройки при реновации может вырасти максимум в 2,5 раза

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Плотность застройки в микрорайонах Москвы, где будет проходить реновация - снос старых пятиэтажек и застройка новых домов, может вырасти максимум в 2,5 раза от имеющегося уровня плотности в районах размещения так называемых хрущевок. Об этом во вторник сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Увеличение в 2,5 раза (плотности застройки в зонах реновации - прим. ТАСС) допустима, но это не значит, что она так вырастет по всему району, речь о микрорайоне", - сказал Кузнецов на встрече с представителями архитектурных бюро.

По его словам, в настоящее время средняя плотность застройки микрорайона пятиэтажек составляет около 10 тыс. кв. м на гектар. Средняя допустимая площадь обновленных микрорайонов будет 25 тыс. кв. м на гектар, добавил Кузнецов.

Главный архитектор столицы выразил уверенность, что резерв для расширения зеленых зон (растительность) в местах реновации останется. "Есть, как правило, пустыри, пустоты (их реально использовать для зеленых зон в условиях реновации - прим. ТАСС). Если у каждого района, появится садовый парк, будет здорово", - заметил он.

Кузнецов также сообщил, что Москомархитектуры не будет закладывать в требования к архитектурному проекту реновации размещение автомашин во дворах - будут созданы открытые парковки. "С зеленью все будет в порядке. Дворы не задуманы для машин, но если жители их туда поставят, это будет их решение", - подчеркнул он, добавив, что в требования будет заложено и положение о обеспечении кварталов социальной инфраструктурой.

В пресс-службе департамента строительства столицы со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Бочкарев сообщили, что программа реновации жилфонда Москвы позволит выровнять плотность застройки в городе.

«Программа реновации жилищного фонда Москвы позволит выровнять плотность застройки в Москве. В рамках программы реновации будут возводиться кварталы плотностью не выше 25 тыс. кв. м на 1 га. Никакого переуплотнения города не предвидится, а объем нового жилья лишь примерно на четверть превысит объем снесенного», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Как сообщалось ранее, Москомархитектуры 24 мая объявило о начале приема заявок для участия в открытом архитектурно-градостроительном конкурсе на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации. Отбор заявок продлится до 31 июля, фактически это время совпадает с голосованием жителей по реновации (15 мая - 15 июня), будут отобраны 20 финалистов, они будут распределены на пять экспериментальных площадок. К ноябрю определится пять победителей конкурса.