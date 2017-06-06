Около 100 домов столицы исключены из списка проекта реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Жители около 100 домов в Москве проголосовали против включения их дома в проект программы реновации жилья, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Есть ряд домов - около сотни, которые голосуют против, и мы адреса этих домов вывешиваем на портале. Можно зайти, посмотреть. Если более трети жителей проголосовали против, мы автоматически выключаем этот дом из проекта реновации и не собираемся к нему прикасаться - живите спокойно, никто вас тревожить не будет", - сказала мэр в ходе парламентских слушаний по программе реновации в Госдуме.

Как отметил мэр, вполне возможно, что какие-то технические ошибки были допущены при составлении предварительного списка домов для голосования. "Но 90% включены правильно, и подавляющее большинство жителей поддерживают эту программу", - добавил Собянин.