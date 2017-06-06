Москвичи получат возможность контролировать стройку домов по программе реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Жители столицы смогут контролировать строительство домов по программе реновации жилищного фонда города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе парламентских слушаниий в Госдуме, посвященных законопроекту о реновации.

"Мы сделаем общественный комитет наблюдения за строительством домов, также наблюдательный совет самого фонда реновации так, чтобы (в него) вошли представители общественных организаций, жители, чтобы была максимально прозрачная процедура и максимальный контроль со стороны жителей", - сказал Собянин, отвечая на предложение жителей о возможности контролировать стройку новых домов по программе реновации.

Парламентские слушания, на которых обсуждаются поправки ко второму чтению к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы, проходят 6 июня в Госдуме. К документу поступило в общей сложности 144 поправки. Участниками слушаний стали не менее 450 человек, 300 из которых - москвичи, чьи дома могут попасть в программу реновации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади с улучшенной по сравнению с муниципальным жильем отделкой. Власти обещают помочь социально незащищенным горожанам с переездом. Собственники квартир в любой момент могут принять решение о выходе из программы. Для этого достаточно согласие трети собственников.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.