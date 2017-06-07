Рейтинг QS-2018: российские вузы сделали значительный рывок всего за год

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Большинство российских вузов, представленных в глобальном рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds прошлого года, а именно 14 из 22, значительно продвинулись вверх, преодолев сразу десятки строчек. В первую сотню впервые с 2010 года вернулся МГУ имени Ломоносова. Корреспондент ТАСС пообщался с ректорами и представителями университетов, чтобы узнать, благодаря чему стали возможны такие изменения.

7 июня был опубликован новый глобальный рейтинг QS. В нем учебные заведения оцениваются по шести критериям: академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).

РУДН: +100 позиций

Российский университет дружбы народов (РУДН) поднялся сразу на 100 позиций в рейтинге QS, переместившись из группы 601-650 в группу 501-550.

"Такой результат достигнут благодаря улучшению сразу нескольких показателей. В частности, соотношение численности научно-педагогических работников к количеству студентов - это стало возможным в силу реализации стратегии From Teaching to Learning ("от университета, в котором учат, к университету, в котором учатся"). Вдвое выросла доля иностранных преподавателей. Увеличились и наукометрические показатели: количество цитирований и статей, опубликованных учеными университета в журналах, входящих в международную базу данных Scopus", - сказал ТАСС ректор РУДН Владимир Филиппов.

Он добавил, что вуз является лидером среди всех российских университетов по доле иностранных студентов. По мнению Филиппова, показатели достигнуты, в частности, благодаря концентрации ресурсов в рамках участия в программе 5-100 (программа господдержки вузов РФ для их продвижения на мировой арене - прим. ТАСС).

"В условиях конкуренции на мировом рынке образовательных услуг, когда правительства Китая, Австралии, Германии, Индии и других стран уже много лет оказывают системную поддержку своим лучшим университетам, попадание РУДН в группу 501-550 рейтинга QS - это успех, однако не предел. Коллективом сейчас разрабатывается новая дорожная карта развития на ближайшие три года - на основе полученного опыта, оценки собственных сил будут предложены новые, более амбициозные проекты, которые позволят РУДН и дальше подниматься в мировых рейтингах", - отметил Филиппов.

Высшая школа экономики: +30 позиций

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" поднялась более чем на 30 строчек вверх по сравнению с прошлым годом, переместившись из группы 411-420 на 382-е место.

"Рейтинг QS этого года отражает работу всех российских вузов. Если посмотреть на общую картинку, за несколькими исключениями, это движение вперед на десятки позиций", - сказал ТАСС ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, добавив, что отечественные университеты приложили огромные усилия в своем глобальном международном позиционировании, и в первую очередь, в публикационной активности, увеличении числа международных студентов и иностранных преподавателей.

"Эта работа легче фиксируется предметными отраслевыми рейтингами. Можно заметить, что места, которые российские вузы имеют в предметных рейтингах, примерно на 200 позиций выше, чем те, что они имеют в глобальном", - отметил ректор.

Он объяснил этот факт двумя причинами. "Российские вузы, как более специализированные, несколько проигрывают традиционным зарубежным вузам, у которых больше направлений исследований, и, как следствие, за них больше экспертов голосуют. Второе - это сама методика глобального рейтинга, когда голосует огромное количество экспертов, и эти эксперты часто голосуют за вуз, о котором не имеют никакого представления", - считает Кузьминов.

Таким образом, по мнению ректора, возникает фактор случайности: информационная активность университета превосходит его реальное качество. "Российским университетам придется делать специальные усилия для того, чтобы занять приличные места в рейтингах QS и THE, в первую очередь это касается продвижения массовых онлайн-курсов на английском языке, проведение на своей базе регулярных международных научных мероприятий", - сказал ректор ВШЭ.

МИФИ: +30 позиций

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в этом году поднялся из группы 401-410 на 373 место. Это лучший результат вуза с 2014 года.

"Приятно, что наш университет улучшил свои позиции более чем на 30 мест в глобальном рейтинге университетов QS в 2018 году по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с существенным ростом числа иностранных студентов (примерно 20% от общего количества студентов) и ведущих иностранных учёных и преподавателей (16% от общего числа научно-педагогических работников университета)", - сказал ТАСС декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров "МИФИ" Сергей Киреев.

"Важно подчеркнуть, что рост этих показателей напрямую связан с международной деятельностью государственной корпорации "Росатом", базовым университетом которой является МИФИ. Поэтому хочется поблагодарить рейтинговое агентство QS, которое столь оперативно отреагировало на деятельность НИЯУ "МИФИ" в области интернационализации", - подчеркнул Киреев.

"Бауманка": +15 позиций

Московский государственный технический университет имени Баумана в этом году поднялся с 306 места на 291.

"Мы устойчиво развиваемся, мы много делаем для того, чтобы университет входил в число ведущих страны и всего мира, и это тренд "Бауманки" ещё с XIX века. За последние годы у нас значительный прирост в объемах научных исследований, к примеру, у нас появились 14 уникальных инженерных центров, и таких центров даже в Европе поискать", - сказал ТАСС ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров.

Он уточнил, что речь идёт о центре нанотехнологий, который поставляет свою продукцию на внешний рынок, центре плазменных технологий, где работает учёный с мировым именем Грегор Морфилл, центре роботехники, криологии и т.д. "Наш главный девиз - "образование через науку", и все наши студенты участвуют в реальных исследованиях", - отметил Александров.

По его словам, несмотря на некоторую закрытость вуза как главного ракетно-космического университета страны, в Бауманке обучается полторы тысячи иностранцев, в том числе из Европы.

"Главное наше достоинство, что мы сами умеем зарабатывать деньги именно научными исследованиями. Мы участвуем в реальных разработках, побеждаем в тендерах и конкурсах, обходя профессиональные организации, потому что у нас есть научный задел и есть молодые и дерзкие научные кадры", - считает ректор.

Говоря про международные рейтинг, он добавил, что его методика не всегда понятна. "Тем не менее, рейтинг QS - это зеркало, нравится нам это зеркало или нет. Оно отражает так, как нас видят в мире. Когда наше движение замедлилось, мы были огорчены и думали, как это изменить. В этом году мы вместе с немногими нашими университетами вошли в топ-300, и для нас это значительное событие", - заключил Александров.

МГУ: +13 позиций

Самый известный российский вуз, МГУ имени Ломоносова, в этом году поднялся со 108 на 95 место.

"Опубликован рейтинг QS, это авторитетный рейтинг, он основан на нескольких параметрах, в том числе на опросах экспертов, на просмотре баз данных, это миллионы ссылок, миллионы статей. И, конечно, результаты исследования заслуживают внимания. Московский университет улучшил свои позиции, мы входим в топ-100. На самом деле, мы входим в 1% ведущих университетов мира, если сосчитать все университеты мира", - прокомментировал результаты рейтинга ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он отметил, что относит этот успех к работе коллектива, профессоров, преподавателей Московского университета. "Для нас главное не ориентироваться на борьбу за место в рейтинге, а работать: работать на ребят, на студентов, повышать эффективность, получая хороший результат и служа обществу - в этом главные задачи университета", - сказал Садовничий, добавив, что ещё одной миссией вуза является служение обществу.

"В нашем обществе уже утвердилось мнение, что университеты должны выполнять эти три миссии", - заключил ректор МГУ.