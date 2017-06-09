МИНСК, 9 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусским водителям не нужны будут российские права для работы в РФ. Об этом сообщил журналистам посол России в Белоруссии Александр Суриков.

"На заседании Совета Министров Союзного государства в Санкт-Петербурге в ближайшее время два правительства примут временный акт, исключающий требование иметь российские права для белорусских водителей", - сказал Суриков.

Он отметил, что позже, как планируется, будут внесены поправки в соответствующий закон, исключающий обязанность иметь водительские права для водителей стран - участников Евразийского экономического пространства. "Естественно, это касается и Белоруссии", - сказал посол.

В РФ с 1 июня запрещено работать иностранным водителям, которые не имеют российские права.