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МИНСК, 9 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусским водителям не нужны будут российские права для работы в РФ. Об этом сообщил журналистам посол России в Белоруссии Александр Суриков.
"На заседании Совета Министров Союзного государства в Санкт-Петербурге в ближайшее время два правительства примут временный акт, исключающий требование иметь российские права для белорусских водителей", - сказал Суриков.
Он отметил, что позже, как планируется, будут внесены поправки в соответствующий закон, исключающий обязанность иметь водительские права для водителей стран - участников Евразийского экономического пространства. "Естественно, это касается и Белоруссии", - сказал посол.
В РФ с 1 июня запрещено работать иностранным водителям, которые не имеют российские права.