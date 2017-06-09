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Белорусским водителям не нужны будут российские права для работы в РФ

Общество
9 июня, 14:18 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Правительства двух стран, как ожидается, примут соответствующий временный акт на заседании Совета министров Союзного государства в Петербурге

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МИНСК, 9 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусским водителям не нужны будут российские права для работы в РФ. Об этом сообщил журналистам посол России в Белоруссии Александр Суриков.

"На заседании Совета Министров Союзного государства в Санкт-Петербурге в ближайшее время два правительства примут временный акт, исключающий требование иметь российские права для белорусских водителей", - сказал Суриков.

Он отметил, что позже, как планируется, будут внесены поправки в соответствующий закон, исключающий обязанность иметь водительские права для водителей стран - участников Евразийского экономического пространства. "Естественно, это касается и Белоруссии", - сказал посол.

В РФ с 1 июня запрещено работать иностранным водителям, которые не имеют российские права.

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