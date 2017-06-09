Денежная компенсация по программе реновации не будет включать взносы за капремонт

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума отклонила поправку ко второму чтению законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы, в соответствии с которой в размер денежной компенсации, которая выдается за новую квартиру вместо старой, включаются взносы за капитальный ремонт.
"Поправка говорит о том, что когда собственник требует денежного возмещения, то к той оценке, которая производится в соответствии с Жилищным кодексом, то есть по рыночной оценке, добавляется стоимость непроизведенного капитального ремонта, то есть увеличивается это возмещение", - пояснила автор поправки депутат Галина Хованская.
Однако в ходе голосования данная поправка была отклонена. "Такая поправка должна вноситься не в этот закон (о реновации), а в Жилищный кодекс РФ", - заявил глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Кроме этого, была отклонена поправка, в соответствии с которой "собственники жилых помещений во введенном в эксплуатацию многоквартирном доме освобождаются от уплаты взноса на капитальный ремонт на пять лет".
Законопроект о реновации устаревшего жилого фонда Москвы вынесен 9 июня на второе, основное чтение в Госдуме. К первоначальному тексту этой резонансной инициативы поступило 144 поправки от правительства РФ и от депутатов всех думских фракций. 90% этих поправок было принято частично или полностью.