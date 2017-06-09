Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Денежная компенсация по программе реновации не будет включать взносы за капремонт

Общество
9 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Госдума также отклонила поправку, в соответствии с которой собственники жилых помещений во введенном в эксплуатацию многоквартирном доме могут не платить взносы на капремонт в течение пяти лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума отклонила поправку ко второму чтению законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы, в соответствии с которой в размер денежной компенсации, которая выдается за новую квартиру вместо старой, включаются взносы за капитальный ремонт.

"Поправка говорит о том, что когда собственник требует денежного возмещения, то к той оценке, которая производится в соответствии с Жилищным кодексом, то есть по рыночной оценке, добавляется стоимость непроизведенного капитального ремонта, то есть увеличивается это возмещение", - пояснила автор поправки депутат Галина Хованская.

Смотрите также

Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

Однако в ходе голосования данная поправка была отклонена. "Такая поправка должна вноситься не в этот закон (о реновации), а в Жилищный кодекс РФ", - заявил глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Кроме этого, была отклонена поправка, в соответствии с которой "собственники жилых помещений во введенном в эксплуатацию многоквартирном доме освобождаются от уплаты взноса на капитальный ремонт на пять лет".

Законопроект о реновации устаревшего жилого фонда Москвы вынесен 9 июня на второе, основное чтение в Госдуме. К первоначальному тексту этой резонансной инициативы поступило 144 поправки от правительства РФ и от депутатов всех думских фракций. 90% этих поправок было принято частично или полностью. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
2
Родители задержанного бойца ММА Амриева просят Москалькову разобраться в деле их сына
3
Третье чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы пройдет в Думе 14 июня
4
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
5
Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли
6
Невидимая планета: почему Нептун синий и какая степень "родства" объединяет его с Тритоном
7
Суд Брюсселя снял арест с российской собственности в Бельгии
Темы дня
Загрузка...
Реклама