Читинская епархия организовала сбор помощи пострадавшим и семьям погибших в крупном ДТП

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ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Читинская епархия организовала сбор помощи семьям погибших и пострадавшим в результате аварии автобуса с паломниками в Забайкальском крае, которая унесла жизни 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской митрополии.
"По благословению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия (Елисеева) отдел социального служения и церковной благотворительности начал сбор средств для семей погибших и пострадавших в ДТП в Петровск-Забайкальском районе", - сказали в пресс-службе.
Средства принимаются в иконных лавках всех храмов Читинской епархии с пометкой "для пострадавших в ДТП". Кроме того, средства можно перечислить на банковский счет епархии, в назначении платежа нужно указать "сбор средств для пострадавших в ДТП".
Автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал".
По уточненным данным, погибли 11 человек, 36 были госпитализированы, из них одна женщина находится в коме. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.