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Читинская епархия организовала сбор помощи пострадавшим и семьям погибших в крупном ДТП

Общество
12 июня, 1:23 дата обновления: 12 июня, 5:47 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 12, июня. /ТАСС

В епархии уточнили, что на месте ДТП в Петровск-Забайкальском районе священники и монашествующие помогали извлекать раненых из перевернувшегося автобуса, оказывали психологическую помощь

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ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Читинская епархия организовала сбор помощи семьям погибших и пострадавшим в результате аварии автобуса с паломниками в Забайкальском крае, которая унесла жизни 11 человек. Об этом сообщили  в пресс-службе Забайкальской митрополии.

"По благословению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия (Елисеева) отдел социального служения и церковной благотворительности начал сбор средств для семей погибших и пострадавших в ДТП в Петровск-Забайкальском районе", - сказали в пресс-службе.

Средства принимаются в иконных лавках всех храмов Читинской епархии с пометкой "для пострадавших в ДТП". Кроме того, средства можно перечислить на банковский счет епархии, в назначении платежа нужно указать "сбор средств для пострадавших в ДТП".

Автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал".

По уточненным данным, погибли 11 человек, 36 были госпитализированы, из них одна женщина находится в коме. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. 

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