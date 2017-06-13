Комиссия Всемирного банка изучит риски для Байкала при строительстве ГЭС в Монголии

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Инспекционная комиссия Всемирного банка приступила к работе в байкальском регионе, где специалисты организации намерены изучить экологические риски, связанные с возможным строительством ГЭС на реке Селенга и ее притоках в Монголии, сообщила во вторник пресс-служба правительства Иркутской области.

"Возвести комплекс гидроэлектростанций и водохранилищ правительство Монголии планируют с привлечением средств Всемирного банка (ВБ), который пока не принял решение о финансировании проекта. Туда поступили жалобы от российских и монгольских неправительственных организаций с опасениями на негативное влияние создания гидроэлектростанции и комплекса водохранилищ на озеро Байкал. Комиссия прибыла, чтобы изучить ситуации и встретиться с обеими сторонами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комиссии ВБ планируют встретиться с представителями научного сообщества, общественности, фермерами, рыбаками, представителями малых народов. По завершению работы в Бурятии и Иркутской области комиссия направится в Монголию.

В пресс-службе отмечают, что строительство гидроэлектростанции и водохранилищ в Монголии основывается на разработках советских ученых 1970-1980 годов. "Сейчас идет работа по актуализации проекта. Ученые предполагают, что водохранилища планируют создать на загрязненной территории, где расположены скотомогильники, а их наполнение водой в зависимости от уровня водности Селенги, который постоянно колеблется, может занять около четырех лет, причем сток главного притока Байкала в весенне-летние периоды может быть полностью остановлен, что вызовет экологические проблемы в России", - поясняют в правительстве региона.

Протест общественности и его последствия

Весной 2017 года в Бурятии и Иркутской области прошли общественные консультации по проекту MINIS (проект правительства Монголии и Всемирного банка по развитию инфраструктуры горнорудной промышленности, в рамках которого производится разработка технического задания на проектирование ГЭС), на которых местные жители выступили против его реализации.

Тогда российский координатор Международной экологической коалиции "Реки без границ" Александр Колотов рассказал ТАСС, что организация подала жалобу в ВБ, после чего были организованы общественные консультации. Отмечалось, что руководство ВБ рассмотрит итоги этих встреч в июле и примет решение о возможности продолжения проекта.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. В начале октября 2016 года стало известно, что вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, без проведения общественных слушаний на территории России, ВБ объявил тендер на проведение аукциона на разработку проектов ГЭС "Шурэн" и водохранилища "Орхон" на реках в Монголии. В связи с этим в банк обратился министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. В письме он просил разъяснить ситуацию, позже последовал ответ, опровергающий объявления тендера.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. метров, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро впадают 336 рек, вытекает одна - Ангара.