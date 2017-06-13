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ВЦИОМ: около 80% жителей московских пятиэтажек поддержали программу реновации

Общество
13 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Согласно данным организации, около 98% горожан информированы о проекте реновации, а также об условиях голосования и гарантиях при переселении

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Большинство жителей (80%) московских пятиэтажек поддержали программу реновации жилищного фонда в городе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Уровень поддержки программы в городе в целом остается высоким: среди москвичей, слышавших о масштабной программе по сносу ветхого жилья, большинство (67%) поддерживают программу. Жители зон реновации высказываются еще более единодушно: более трех четвертей (80%) поддерживают программу реновации жилья, 71% ожидают улучшения условий жизни в результате участия в ней", - говорится в сообщении.

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Информированность жителей столицы о программе реновации близка к абсолютной, отмечают социологи. Так, по их данным, лишь 2% опрошенных москвичей не слышали или затруднились оценить свою осведомленность по данному вопросу, тогда как 98% горожан знают о ней. "Среди москвичей, слышавших о масштабной программе по сносу ветхого жилья, 67% на конец мая поддерживают программу, 15% - выступают против ее реализации. Показатели относительно стабильны на протяжении последних недель", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, по данным исследования, жители районов, в которых может быть реализован проект, также хорошо проинформированы о программе реновации. В частности, москвичи знают о таких гарантиях, как переселение участников программы в пределах района и предоставление равнозначных квартир в новостройках. Отмечается также, что большинству жителям столицы известно о возможности проголосовать за включение дома в программу на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах. Об этом знают около 80% жителей, дома которых могут войти в проект по реновации, уточняют социологи.

ВЦИОМ провел телефонные опросы жителей Москвы с 28-30 апреля, 17-18 мая, 27-30 мая 2017 года. Объем выборки - от 1 тыс. (28-30 апреля) до 1,6 тыс. респондентов (17-18 мая, 27-30 мая). Статистическая погрешность не превышает 2,5%. С 27 по 30 мая дополнительно было опрошено 600 жителей пятиэтажек, вошедших в программу реновации.

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