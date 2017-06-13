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Глава Мосгордумы: голосование на портале "Активный гражданин" является законным

Общество
13 июня, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Алексей Шапошников также отметил, что для проведения голосования "никакого дополнительного законодательного регулирования не требуется"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Выяснение мнения москвичей по поводу программы реновации на городском портале "Активный гражданин" является абсолютно законной процедурой. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в рамках общественных слушаний по вопросу защиты прав владельцев квартир в хрущевках.

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"Самые частые вопросы со стороны москвичей - это законность голосования, проводимого на порталах МФЦ и "Активный гражданин". Это законно. Однако я хочу отметить, что это всего лишь выявление мнения москвичей", - сказал он, отвечая на вопросы жителей.

По его словам, данная процедура не является согласием на отчуждение имущества или на снос дома. Кроме того, он напомнил, что первый этап программа сноса пятиэтажек проходила вообще без учета мнений москвичей.

"На самом деле, чтобы провести голосование, никакого дополнительного законодательного регулирования не требуется. Наибольший вес будет иметь собрание собственников помещения. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что ничего незаконного в учете мнения москвичей нет", - добавил Шапошников.

Он также отметил активную работу по программе реновации совместно с адвокатским сообществом Москвы.

В рамках договоренностей Мосгордума и адвокаты проводили совместные приемы и консультации жителей столицы по вопросам реновации.

В конце мая прошел единый день приема, в ходе которого более 500 москвичей обратились с различными вопросами. Также в самой приемной Мосгордумы состоялось 132 приема по вопросам сноса пятиэтажек, обратились более тысячи москвичей.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен окончательный список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

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