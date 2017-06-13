Путин рассказал Стоуну о своем увлечении хоккеем и верховой ездой

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о том, как начинал играть в хоккей, а также об увлечении верховой ездой. Стоун на основе серии бесед с российским лидером снял фильм, премьера которого началась на этой неделе и сопровождается показом ряда фрагментов.
"Мне было 60. Я не мог стоять вообще на коньках", - сказал президент. Что же касается лошадей, то Путин признал, что "падал с них, через голову летел".
Кроме того, по мнению Путина, в спорте необходимо стремиться к результату, но предугадать его в преддверии матча невозможно. "Нет, заранее нельзя говорить. Это же спорт: надо стремиться к результату, но заранее предугадывать невозможно ", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос режиссера, сколько шайб Путин планирует забить. Их беседа проходила непосредственно перед одной из игр с участием президента РФ.
Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начался в США в понедельник и завершится 15 июня.