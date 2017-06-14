Депутаты Госдумы принимают участие в акции по сдаче крови в рамках Всемирного дня донора

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы принимают участие в акции по сдаче донорской крови, которая проходит в нижней палате парламента в рамках Всемирного дня донора. Организаторами акции выступили комитеты Госдумы по регламенту и по здравоохранению.
Перед тем как сдать кровь, парламентарии должны заполнить анкеты, после чего пройти медицинское обследование. По словам организаторов, для участия в акции записались 50 депутатов, среди которых руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, а также лидер думских справороссов Сергей Миронов. Первым кровь сдал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Многие (депутаты - прим. ТАСС) сдавали свою кровь не один раз. Наши комитеты Госдумы по регламенту и здравоохранению организовали эту акцию. Мы проводим ее с той целью, чтобы дать возможность нашим депутатам продолжить эту традицию", - сказала председатель комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.
По ее словам, цели акции - "выразить уважение к тем гражданам, которые выбрали донорство в качестве своей жизненной миссии", а также привлечь внимания к этой проблеме "с тем, чтобы участников было как можно больше".
Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов отметил, что, "по мнению специалистов, в России ежедневно (людям - прим. ТАСС) необходимо около 200 литров крови и кровезаменителей". "Это очень большая задача. И мне очень приятно, что сегодняшняя акция объединяет все фракции Госдумы", - заявил депутат.
Отвечая на вопрос ТАСС, какие привилегии полагаются донорам, Морозов рассказал, что в России сдавшим кровь трудящимся "полагается два дня отгула и 740 руб.", но выразил надежду, что депутаты ими не воспользуются. "Я верю в это", - добавил он.