МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запускает цифровые выпускные альбомы, в котором можно собрать самые яркие моменты учебы в школе. Об этом сообщили в пресс-службе сети.

"Специальное приложение автоматически соберет на единой странице информацию об учебном заведении, профили одноклассников, фотографии, где отмечен пользователь и его друзья из школы, - говорится в сообщении. - Выпускники смогут оставлять друг другу пожелания в альбомах, в том числе анонимно, и получат дополнительные стикеры". Все разделы приложения станут доступны для пользователей, которые поделятся альбомом на своей странице, отмечают во "ВКонтакте".

Здесь уточнили, что каждый выпускник сможет сделать альбом индивидуальным - добавить в него всю параллель или только самых близких друзей, загрузить памятные фотографии, выбрать одну из пяти тем оформления.

В пресс-службе напомнили, что в мае "ВКонтакте" запустил проект "Выпускной 2017" - все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов - беседа создается автоматически. Для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент. По данным соцсети, участие в акции приняли уже более 520 тыс. человек.