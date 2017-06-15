Глава СК наградил волонтера, нашедшего пропавшего ребенка под Екатеринбургом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил волонтера Павла Крапенко, спасшего 4-летнего мальчика, пропавшего в Свердловской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Накануне благодаря совместным усилиям сотрудников правоохранительных органов, МЧС России, представителей муниципальных органов власти и, конечно, волонтеров удалось спасти жизнь 4-летнего мальчика, пропавшего в Свердловской области несколько дней назад. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин принял решение наградить волонтера Павла Карпенко, спасшего ребенка, ведомственной медалью "За отличие", - сообщила она.

За последнее время это уже четвертый случай, когда совместными усилиями удается спасти детскую жизнь. Глава СК отметил активное участие поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Сокол" в спасательных мероприятиях.

"От всей души благодарю каждого, кто не прошел мимо этой беды и, не жалея времени и сил, бросился на поиски малыша, потерянного и забытого родителями в лесу. Особая благодарность - волонтеру, нашедшему обессиленного мальчика - Павлу Карпенко", - цитирует представитель СК Бастрыкина.