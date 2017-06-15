Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава СК наградил волонтера, нашедшего пропавшего ребенка под Екатеринбургом

Общество
15 июня, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Александр Бастрыкин отметил также активное участие поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Сокол" в спасательных мероприятиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил волонтера Павла Крапенко, спасшего 4-летнего мальчика, пропавшего в Свердловской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Накануне благодаря совместным усилиям сотрудников правоохранительных органов, МЧС России, представителей муниципальных органов власти и, конечно, волонтеров удалось спасти жизнь 4-летнего мальчика, пропавшего в Свердловской области несколько дней назад. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин принял решение наградить волонтера Павла Карпенко, спасшего ребенка, ведомственной медалью "За отличие", - сообщила она.

За последнее время это уже четвертый случай, когда совместными усилиями удается спасти детскую жизнь. Глава СК отметил активное участие поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Сокол" в спасательных мероприятиях.

"От всей души благодарю каждого, кто не прошел мимо этой беды и, не жалея времени и сил, бросился на поиски малыша, потерянного и забытого родителями в лесу. Особая благодарность - волонтеру, нашедшему обессиленного мальчика - Павлу Карпенко", - цитирует представитель СК Бастрыкина.

Смотрите также

Найденный в лесу на Урале ребенок находится в реанимации детской больницы Екатеринбурга

Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в Екатеринбург

На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Один из последних романтиков": деятели культуры вспоминают Алексея Баталова
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Прощание с Баталовым состоится в Доме кино
5
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
6
Скончался Алексей Баталов
7
СК опроверг информацию о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой
Темы дня
Загрузка...
Реклама