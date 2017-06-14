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Найденный в лесу на Урале ребенок находится в реанимации детской больницы Екатеринбурга

Происшествия
14 июня, 16:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Четырехлетний мальчик постепенно отходит от шока, он начал произносить слова, пить воду

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок, пропавший 10 июня и найденный в среду утром в лесу в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области, сейчас находится в реанимационном отделении Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге, сообщила ТАСС пресс-секретарь медучреждения Елена Жукова.

"Мальчик помещен в реанимацию для того, чтобы провести дополнительное качественное медицинское обследование. Он в сознании, его состояние стабильно тяжелое", - сказала Жукова.

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По ее словам, мальчик постепенно отходит от шока. "Он начал произносить слова, пить воду. Родители ребенка едут в Екатеринбург, чтобы навестить своего сына", - добавила собеседница агентства.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергея Щербакова, ребенка в лесу спасло то, что он был одет в теплую куртку. "Четыре дня он пил воду из болота, питался побегами сосен", - рассказал Щербаков журналистам.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал утром 10 июня в районе Рефтинского водохранилища. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ. Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, они отрабатывались параллельно с проведением масштабных поисковых мероприятий.

К поискам ребенка были привлечены более 600 человек, включая сотрудников СК, МВД, МЧС, представителей муниципальных органов власти и волонтеров. В поисковых мероприятиях применялись беспилотные летательные аппараты, водолазы осматривали акваторию водохранилища и береговую линию.

В среду утром около опоры линии электропередачи в 7 км от места исчезновения ребенок был обнаружен.

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