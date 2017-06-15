Путин пообещал отреагировать на просьбы, поступившие ему к "Прямой линии"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал отреагировать на просьбы граждан, поступившие ему к "Прямой линии".

Он пояснил, что ему поступило много "чувствительных просьб". "Не буду их воспроизводить, но постараюсь на них отреагировать, тем более часто просьбы идут от людей с ограниченными возможностями по здоровью", - сказал Путин.

По его словам, эти просьбы "не такие уж грандиозные, но совершенно конкретные".