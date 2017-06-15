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Путин пообещал отреагировать на просьбы, поступившие ему к "Прямой линии"

Общество
15 июня, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Президент отметил, что ему поступило очень много "чувствительных просьб"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал отреагировать на просьбы граждан, поступившие ему к "Прямой линии".

Он пояснил, что ему поступило много "чувствительных просьб". "Не буду их воспроизводить, но постараюсь на них отреагировать, тем более часто просьбы идут от людей с ограниченными возможностями по здоровью", - сказал Путин.

По его словам, эти просьбы "не такие уж грандиозные, но совершенно конкретные".

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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