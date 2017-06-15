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Размер соцподдержки многодетных семей в Башкирии планируют увеличить вдвое

Общество
15 июня, 18:59 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Ранее врач из перинатального центра в Уфе поинтересовался у главы государства о возможности дополнительной поддержки при рождении детей

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УФА, 15 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Размер социальной поддержки многодетных семей в Башкирии планируют увеличить вдвое, до 6 тыс. рублей ежемесячно. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава республики Рустэм Хамитов, комментируя вопрос врача из Уфы в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Врач из перинатального центра в Уфе поинтересовался у главы государства о возможности дополнительной поддержки при рождении детей.

"Для материальной поддержки многодетных семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера уже имеющейся в республике меры социальной поддержки. Имеется в виду ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, в возрасте от 1,5 до 3 лет. Предлагается увеличить данную выплату с 3 до 6 тыс. рублей", - сказал Хамитов, уточнив, что при этом доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума.

Хамитов добавил, что по его указу создана рабочая группа по вопросам демографии и повышению рождаемости, которой поручено подготовить план действий на период до 2020 года. Он предусматривает, в частности, увеличение количества квот на ЭКО почти вдвое - с 850 в 2016 году до 1,5 тыс. в 2017 году, и с последующим увеличением к 2020 году до 2 тыс.

В правительстве республики также прорабатывается вопрос введения новых мер социальной поддержки для студенческих семей. "Предлагается установить единовременную выплату при рождении ребенка в указанных семьях в размере 100 тыс. рублей и увеличить размер ежемесячного специального социального пособия имеющим детей семьям студентов и аспирантов с 250 рублей до 3 тыс. Эти проекты будут рассмотрены в первом полугодии 2017 года", - пояснил глава республики.

Ранее в четверг в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Уфы, президент России Владимир Путин призвал внимательно относиться к финансовым аспектам мер стимулирования рождаемости, в частности, выплатам материнского капитала, а также за рождение второго ребенка.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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