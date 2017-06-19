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Власти Севастополя заменили ветеранам вызвавшие нарекания квартиры

Общество
19 июня, 14:22 UTC+3

По информации департамента капстроительства, на данный момент по всем обращениям о замене квартиры приняты положительные решения

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Севастополя после рассмотрения жалоб ветеранов на предоставленные квартиры выделило им новое жилье. Об этом понедельник сообщила пресс-служба городского правительства.

"Правительством Севастополя решен вопрос по замене ветеранских квартир, вызывавших нарекания ветеранов и их представителей. По поручению главы города Дмитрия Овсянникова все поступившие жалобы рассмотрены персонально, в каждом отдельном случае предложены и согласованы варианты замены жилья. Как известно, в этом году на День Победы ветеранам Севастополя, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, были вручены 10 квартир. При этом, несмотря на предварительное согласие с качеством и планировкой жилья, по прошествии некоторого времени отдельные семьи заявили о том, что квартиры не обеспечивают должного уровня комфорта", - сказано в сообщении пресс-службы.

В интервью Сергею Доренко на радиостанции "Говорит Москва", опубликованном в понедельник, Овсянников сообщил, что четверо севастопольских ветеранов изъявили желание поменять предоставленное жилье, также остается вопрос еще по одному.

По информации департамента капстроительства, на данный момент по всем обращениям о замене квартиры приняты положительные решения, идет процесс оформления прав собственности, который займет одну-две недели. В некоторых квартирах дополнительно проводится требующийся ремонт.

Представитель одной из ветеранских организаций Севастополя выразил удовлетворение быстрым решением ситуации местными властями. "Я знаю, что вопрос уже закрыли, если ветераны не имеют претензий, а они их не имеют, то мы удовлетворены этим решением правительства. Я знаю, что вице-губернатор лично проверил состояние квартир, и, по его словам, этот вопрос нужно решать незамедлительно, насколько я знаю, вопрос решен", - сказал ТАСС Владимир Романов, председатель совета ветеранов регионального отделения Общероссийской организации ветеранов войны и воинской службы.

Ранее сообщалось, что эта ситуация стала поводом для увольнения директора департамента капстроительства Андрея Попова. О кадровом решении врио губернатора Севастополя сообщил в понедельник на заседании правительства.

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