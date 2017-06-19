Самолет МЧС доставил дозвонившуюся Путину онкобольную девушку на лечение в Москву

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил в Москву из Мурманска страдающую онкозаболеванием жительницу Апатитов Мурманской области Дарью Старикову, пожаловавшуюся в ходе "Прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"На подмосковный аэродром Раменское прибыл спецборт МЧС России, который доставил Старикову на лечение", - сообщили в министерстве. Из аэропорта бригадой Центра медицины катастроф пациентка будет доставлена на лечение в ФГБУ "Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена" Минздрава России.

Во время полета пациентку сопровождала бригада врачей Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и отряда "Центроспас" МЧС России, самолет МЧС оборудован медицинским модулем и оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полета.

15 июня Старикова в ходе "Прямой линии" попросила Путина решить проблему недоступности медицинских услуг и острой нехватки узких специалистов в городе Апатиты с населением 55 тыс. человек. Старикова сказала, что ей поздно был поставлен диагноз рака четвертой стадии, до этого ее долго лечили от остеохондроза, а точный диагноз смогли поставить только в Мурманске.

Старикова 16 июня была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска Мурманской области. После стабилизации состояния ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу, а оттуда - в Москву.