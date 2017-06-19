Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Елена Рожкова/. Президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник закон (поправки в Трудовой кодекс РФ), уточняющий порядок установления неполного рабочего времени, а также порядок оплаты работы в выходные и праздничные дни. Если первые делают более гибкими подходы к регулированию неполного рабочего времени, то вторые, скорее, могут привести к уменьшению оплаты за работу в выходные и праздники, уверена директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.

Поправки вносятся в статьи 93, 152 и 153 ТК РФ. Действующая редакция Кодекса предполагает, что по соглашению между работником и работодателем, устанавливается либо неполный рабочий день (смена), либо неполная рабочая неделя. Воспользоваться этой нормой ТК могут беременные женщины, один из родителей (опекун или попечитель) ребенка до 14 лет, а в случае с ребенком-инвалидом - до 18 лет, а также работники, ухаживающие за больным членом семьи в соответствии с медицинскими заключениями.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не подразумевает каких-либо ограничений продолжительности отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Внесенные в ТК поправки, после их официального опубликования и вступления в силу, позволят работодателю устанавливать для работника и неполный рабочий день, и неполную рабочую неделю, в том числе с разделением рабочего дня на части на любой согласованный сторонами срок. Таким образом можно будет сочетать в гибких режимах работы и неполный рабочий день, и неполную рабочую неделю.

Вводятся изменения и в части перерыва на обед и отдых для работников неполного рабочего времени. Так, предусматривается возможность в трудовом договоре между работником и работодателем не предоставлять работнику перерыв для отдыха и питания, если установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.

Ненормированные споры

Также новые поправки в ТК РФ вводят норму, что сотруднику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

"Неполное рабочее время может быть организовано двумя способами: человек работает каждый рабочий день в течение недели, но меньшее количество часов, или же полный рабочий день, но два-три дня в неделю. И возникал спорный вопрос: могут ли такие работники работать на условиях ненормированного рабочего времени? Если человек работает неполное рабочее время, то по ненормированному рабочему дню его могут в любой момент попросить остаться на работе еще на пару часов. В чем тогда смысл неполного рабочего времени?», - прокомментировала ТАСС Герасимова.

Она добавила, что на этот счет велись большие споры. Принятый же закон всех споров не снимает, однако предлагает определенный компромисс: ненормированное рабочее время можно применить только к тем сотрудникам, которые работают полный рабочий день, но неполную рабочую неделю, то есть два-три дня в неделю. "Если человек работает каждый день, но неполное количество часов, для него режим ненормированного рабочего дня не может быть установлен. Это принципиальное изменение", - подчеркнула эксперт.

По словам Герасимовой, в российском законодательстве в принципе очень много споров и разногласий при установлении ненормированного рабочего дня. Проблема заключается в том, что этой нормой пользуются очень неразумно, поскольку в ТК РФ не установлены ограничения, в отношении каких работников может устанавливаться ненормированное рабочее время. "У нас очень широко эта норма применяется. Работодателю важно соблюсти формальные требования и просто принять локальный нормативный акт, в котором установлен перечень сотрудников, для которых установлено ненормированное рабочее время, и этого достаточно. По факту, ненормированное рабочее время устанавливают и тем людям, рабочий день которых вполне легко нормировать и которые не должны работать ненормированно. Эту проблему принятый закон пока никак не решает", - подчеркнула эксперт.

Выходные и праздники станут дешевле

Поправки в 153 статью ТК РФ конкретизируют, что оплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день, если на такой день приходится часть смены, производится только за часы, приходящиеся на этот день (от 0 часов до 24 часов).

"Если сейчас человек, отработав в выходной день четыре-пять часов, получает оплату в двойном размере как за полный рабочий день (8 часов - прим. ред.), то теперь человек будет получать за конкретно отработанные часы в двойном размере. Таким образом, в плане размера оплаты в выходные дни норма немного ужесточается", - пояснила Герасимова.

Она добавила, что фактически для работника теперь будет осуществляться не компенсация потерянного выходного дня, а компенсация только за отработанные часы. "Конечно, для работодателя это более экономичный вариант, работодатели и предлагали эту норму",- отметила глава Центра социально- трудовых прав.

Сверхурочные в выходные отменят

Поправки же в 152 статью ТК РФ определяют, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни не учитывается при подсчете сверхурочных часов. Таким образом, исключается двойная оплата этих часов и как сверхурочных, и как праздничных.

"Раньше тоже был спорный вопрос: если сотрудник отработал в выходной день не 8 часов (стандартный рабочий день), а, например, 10-11 часов, то получалось некоторое пересечение. С одной стороны, работа в выходной день должна оплачиваться в повышенном размере, а с другой стороны, работа сверх 8 часов должна тоже оплачиваться в повышенном размере. Получается, что эти два - три лишних часа, которые в выходной отработаны, должны оплачиваться в четверном размере? Это был неопределенный вопрос", - сказала Герасимова.

Она добавила, что принятый закон предлагает четкое решение проблемы. Теперь такой день будет просто оплачиваться по правилам работы в выходные и праздничные дни, то есть в двойном размере и без учета сверхурочных.

Закон был принят Государственной думой 7 июня и одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.