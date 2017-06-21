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Роспотребнадзор на Урале оштрафовал "Победу" за отсутствие места для пассажира с билетом

Общество
21 июня, 16:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июня. /ТАСС

Авиакомпания должна будет заплатить 20 тыс. рублей

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© Марина Лысцева/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало авиакомпанию "Победа" на 20 тыс. рублей за отсутствие места в самолете для пассажира с билетом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"В управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступили материалы проверки Свердловской транспортной прокуратуры в отношении ООО "Авиакомпания "Победа", в ходе которой было установлено, что пассажиру, приобретшему билет на рейс, было отказано в перевозке в связи с отсутствием мест на борту воздушного судна из-за перепродажи билетов", - уточнили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения материалов проверки Роспотребнадзор привлек авиакомпанию к административной ответственности по статье КоАП РФ "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований". "В адрес юридического лица вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.

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