Путин заявил, что обсудит с Шойгу упрощение процедуры поступления в военные вузы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с главой Минобороны Сергеем Шойгу упрощение процедуры приема в военные вузы выпускников школ. "Я с Шойгу переговорю, мы придумаем что-нибудь такое, что было бы универсальным решением (проблемы длительной процедуры подготовки к поступлению в военные вузы)", - заявил он на встрече с педагогами.

Один из участников встречи пожаловался главе государства на то, что выпускникам, которые хотят поступить в военные вузы, еще до окончания школы приходится долгое время собирать различные справки. По словам педагогов, на это уходит около месяца, в течение которого подростки вынуждены пропускать занятия в школах.