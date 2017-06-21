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Путин заявил, что обсудит с Шойгу упрощение процедуры поступления в военные вузы

Общество
21 июня, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Президент РФ провел встречу с педагогами, на которой один из участников рассказал, что выпускникам для поступления в военные вузы приходится долгое время собирать различные справки

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с главой Минобороны Сергеем Шойгу упрощение процедуры приема в военные вузы выпускников школ. "Я с Шойгу переговорю, мы придумаем что-нибудь такое, что было бы универсальным решением (проблемы длительной процедуры подготовки к поступлению в военные вузы)", - заявил он на встрече с педагогами.

Один из участников встречи пожаловался главе государства на то, что выпускникам, которые хотят поступить в военные вузы, еще до окончания школы приходится долгое время собирать различные справки. По словам педагогов, на это уходит около месяца, в течение которого подростки вынуждены пропускать занятия в школах.

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