В Литве зажгли свечи в память о павших солдатах Великой Отечественной войны

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Активисты зажгли свечи на могилах советских солдат, погибших в Литве в первые дни Великой Отечественной войны, а также при освобождении литовской земли от фашистов. Это было сделано в 04:00 по местному времени (совпадает с московским) - в те минуты, когда в 1941 году мирную тишину разорвали первые выстрелы и взрывы.

"В Вильнюсе мы собираемся на Воинском мемориале - самом большом в Литве захоронении советских воинов. Свечи зажигаются и в других местах, которые мы можем охватить скромными силами нашей организации", - сказал корреспонденту ТАСС руководитель Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов. Восемь лет назад ассоциация стала инициатором проведения в Литве акции "Зажги свечу памяти", к которой могут присоединиться все желающие.

Поисковики "Забытых солдат" проводят неоценимую работу по сохранению памяти павших. "Литовской стороной официально признано, что при освобождении республики от фашистов погибли около 86 тыс. советских солдат, нельзя забывать и о тех, кто принял на себя первый удар", - отметил Орлов. По данным ассоциации, с 22 по 26 июня на территории Литвы погибли около 60 тыс. советских воинов.

"Официально считается, что только в Панеряй, где нацистами была организована фабрика смерти, были уничтожены 10 тыс. советских военнопленных, а концлагере, уже 24 июня устроенном в Ново-Вильне, замучена 4,5 тыс. пленных, всего же наши изыскания говорят о 80 тыс. человек", - рассказал Орлов.

Он поделился своей горечью по поводу праха пяти красноармейцев, обнаруженного семь лет назад поисковиками в районе границе 1941 года с Германией. "В конце апреля после многочисленных комиссий и расследований власти по-тихому захоронили их как бездомных, не оповестив об этом заинтересованные стороны, первой из которых является Российская Федерация как правопреемник Советского Союза", - отметил Орлов. "Забытые солдаты" все это время безуспешно пытались добиться разрешения на достойное захоронение бойцов.

Они были пограничниками одной из застав, принявшей бой в 4 часа утра 22 июня. В городе Кудиркос-Науместис на былой границе с Германией находится памятный камень на месте гибели на рассвете 22 июня первого советского пограничника - часового 12-й погранзаставы 3-й комендатуры 106-го погранотряда. Имя его, увы, неизвестно. Скромный обелиск установлен также в этом городе на месте взорванного гитлеровцами штаба погранкомендатуры - там погибли семь офицеров и пять солдат.