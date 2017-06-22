Левин: блокировка Google в РФ должна напомнить интернет-компаниям об ответственности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Временная блокировка поисковика Google в России не связана с действиями хакеров и не является ошибкой Роскомнадзора, а говорит о том, что в правовом поле РФ нет неприкасаемых и что крупные игроки интернет-рынка не должны взаимодействовать с запрещенными сайтами. Такое мнение высказал в четверг председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Ситуация вокруг временной блокировки Google не связана с провокацией хакеров, ошибкой Роскомнадзора или же незаконным занесением сайта компании в единый реестр запрещенной информации. Все это свидетельствует о том, что в российском правовом поле нет неприкасаемых, и даже крупные интернет-игроки не должны злоупотреблять своим положением, взаимодействуя с сайтами, осуществляющими противозаконную деятельность", - цитирует Левина пресс-служба комитета.

По мнению депутата, произошедшее доказывает своевременность предложения главы Роскомнадзора Александра Жарова о создании на площадке профильного думского комитета постоянно действующей рабочей группы, которая будет заниматься вопросами правоприменения в сфере противодействия противоправному контенту.

"Резонанс, вызванный этим событием, еще раз говорит о том, насколько чувствительной является данная тема для граждан и СМИ. Это должно стать предостережением для интернет-компаний и заставить их в будущем более ответственно выбирать себе партнеров", - резюмировал Левин.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что одна из страниц Google была внесена в реестр запрещенных сайтов из-за того, что с нее происходило перенаправление на сайт букмекерской конторы. На сайте единого реестра запрещенных сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, было указано, что доступ к странице www.google.ru ограничен, однако спустя некоторое время запись об ограничении доступа была удалена.